Sheynnis describió la experiencia, expresando que se sintió asustada y vulnerable al descubrir que estaba siendo grabada.

“Me dirigí al baño, no pasaron alrededor de 15 segundos cuando alguien más entró, no le puse atención, pero al instante fue como que no escuché nada y como que alguien me dijo que volteara a ver a mi derecha, volteé a ver hacia mi derecha y estaba un celular grabándome, me asusté”, conto.

La joven dijo que inmediatamente buscó cómo salir del servicio higiénico y “cuando salí le pregunté a mi acompañante quién acaba de salir y me dijo que era un muchacho”, expresó en el video.