Filtran mensajes de Christian Nodal coqueteando con una fanática

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante mexicano Christian Nodal sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, las redes sociales se revolvieron luego de que una joven identificada como “bibireeyess” compartiera una conversación que evidencia que el artista la invitó a salir.

Con las populares ‘storytimes’ de TikTok, la internauta reveló lo que sucedió en 2016, cuando el exprometido de Belinda apenas comenzaba su carrera como artista. Aunque ya pasaron cinco años, confesó que actualmente, le sigue causando emoción hablar sobre él. “Me sigue gustando como se ve, me encanta”, enfatizó.

“Todo empezó a principios de 2016 cuando yo estaba en Facebook y vi un video de un chavo que estaba cantando con la guitarra y era Nodal”, inició contando.

Según contó, decidió seguir a Nodal en todas las redes sociales y pasaba pendientes de sus transmisiones en vivo. Sin embargo, lo que detonó el acercamiento con el famoso fue una fotografía que decidió “photoshopear” junto al cantante, mientras este aparenta darle un beso.

“Se me ocurrió subir esa foto a Facebook y yo tenía a la mamá de Christian ahí, entonces ella me comentó y su abuela también”, dijo. “Jajaja, hermosa ocurrente mi nuerita”, escribió Cristina Nodal a la joven. “Dios, ¿cómo le hacen para parecer tan real? Las admiro niñas”, agregó su abuelita.

Luego, la joven decidió subir la fotografía a Instagram y fue cuando Nodal se percató de ella. En las capturas compartidas por la joven se puede ver la notificación de cuando el cantante comenzó a seguirla, le dio ‘me gusta’ a la fotografía y le comentó: ‘Jajaja muchas gracias hermosa! Sí me acuerdo jajaja’.

El intercambio de mensajes entre ambos se dio cuando la joven asistió a un concierto del famoso y se encontraron atrás del escenario. “Él me reconoció, platicamos y luego me envió un mensaje en Instagram”, detalló.

“Hermosa. Yo no me la robé porque no podía, a ver para la otra si se me hace”, dice una captura de pantalla compartida por la joven. A continuación te dejamos las otras capturas que compartió la joven a través de su cuenta de TikTok.

