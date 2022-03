Mauricio Ochmann narró cómo fue interceptado por narcos tras éxito de ‘El Chema’

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor estadounidense Mauricio Ochmann sorprendió con una reciente entrevista en la que reveló el momento en que fue interceptado por un narcotraficante tras su interpretación de ‘El Chema’ en ‘El Señor de los Cielos’.

“Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice ‘voy a echar gas’. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen ‘el patrón lo quiere conocer’”, dijo a Yordi Rosado.

Según contó, el miedo lo invadió en ese momento, pero los hombres lo trataron muy bien. “Dije bueno, pues ‘ni modo, vamos a conocer al patrón’. Y en ese momento yo te prometo no di más de 25 pasos y de repente siete ocho camionetas, los de a de veras... se baja el patrón –y le dice– ‘Chema’, me da un abrazo. Yo como palmera. Fue como ‘platícanos tú quién eres y tal’. Afortunadamente se portaron muy bien y todo, un abrazo. Yo no sabía quién era. De repente googleé y dije ‘ah órale este cuate, sí está pesado’”, recordó.

Sin embargo, pocos meses después el famoso narcotraficante -de quien no trascendió la identidad- fue asesinado.

Cabe mencionar que el exitoso personaje de ‘El Chema’ tuvo su propia serie tiempo después gracias a la aceptación del público. No obstante, el actor confesó que se dio cuenta que la enseñanza del personaje no era adecuado para todo el mundo, pues en reiteradas ocasiones se le acercaban niños asegurando que querían ser como ‘El Chema’ de grande.

“Tenía muchísimos fans. ‘Quiero ser como tú’... narco, que para mí como actor fue un juguetote. Pero ahí me cayó el veinte... no sé y la experiencia que tuve con los niños que dije creo que algo estoy haciendo mal y creo que tenemos responsabilidad social”, explicó.

