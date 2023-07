¿Sigue jugando? ¿Qué juegos y géneros disfruta? Pasan los años y sigo disfrutando, y lo que es mejor mi tiempo de juego es en los streams diarios que hacemos en nuestro canal de Facebook. Red Virtual HN con nuestra gente que nos acompaña a diario comenzando a las 6:00 PM y aparte de jugar, platicamos y la pasamos de lo mejor en un ambiente lleno de buena vibra y respeto.

¿Cuál consideraría que sería el juego favorito de los hondureños? Creo que “La Leyenda de Zelda”, en estos últimos años me ha quedado claro que el gamer hondureño conoce muy bien lo que juega, de hecho a pesar de haber sido el que comenzó hablando de videojuegos en TV, ahora en los streams, he jugado varios increíbles y espectaculares juegos gracias a las recomendaciones que la misma comunidad me ha hecho, de otra forma, sin el canal de stream, me hubiera perdido de auténticas joyas y estoy muy agradecido con mis seguidores, tienen excelentes gustos.

¿Qué actividades realizan con el canal en estas semanas y meses?Tenemos streams básicamente todos los días de 6:00 a 8:00 PM y casi todas las semanas tenemos premios para sortear entre quienes nos acompañan, pero además todos los meses sorteamos consolas de videojuegos y en este mes de julio donde celebramos nuestro tercer aniversario, vamos a sortear entre los colaboradores del canal 1 PlayStation 5, 2 Xbox Series S y un Nintendo Switch. Lo realmente especial es que dos de las cuatro consolas han sido donadas por seguidores del canal con el único fin de apoyarnos.