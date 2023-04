¿Por qué Maribel Guardia y Marco Chacón no quisieron tener más hijos?

Después del lamentable suceso, la también cantante estaba dispuesta a un tratamiento de fertilidad para volver a intentar concebir, pero Chacón le dijo: “No, no lo hagas, yo con Julián tengo, el mundo está lleno de niños abandonados, está sobrepoblado, es un ego espantoso tener hijos”, dejando en claro que no sería necesario otro hijo.

El deceso inesperado de Julián Figueroa ha consternado al público y al mundo del espectáculo, dado que el joven de 27 años se encontraba gozando de un buen momento en su vida personal y en el ámbito profesional.

Tras la muerte de Julián, Marco Chacón viajó desde San José, Costa Rica, a la Ciudad de México para darle el último adiós, luego de que fuese víctima de un infarto al miocardio y fuera hallado sin vida en su casa de habitación ubicada en los Jardines del Pedregal.

“Es algo inesperado y la verdad no tengo mucho qué decir. Me encantaría darles la declaración que quisiera escuchar y la nota que necesitan, pero no estoy bien y no me fluyen las palabras”, expresó el abogado especialista en temas de entretenimiento en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante los medios de comunicación.