Mariah Carey y Bryan Tanaka rompen su relación tras siete años juntos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. - De acuerdo a una popular revista local, la intérprete de All I Want for Christmas is You y su pareja habrían terminado su relación de siete años, esto luego de varios aspectos que han levantado las sospechas de los medios y el público en general.

Y es que ya se había dado a conocer que la cantante inició su tour Merry Christmas One and All sin la compañía de su también mánager Bryan Tanaka.

Además, una fuente cercana a “la reina de las navidades” dijo que la intérprete pasaría las fiestas de fin de año en Aspen junto a sus gemelos, Monroe y Moroccan Cannon.