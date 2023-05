Lillian Griego se derrumba al despedirse de Carlos Parra en su entierro

Lillian, que estaba junto al hermano gemelo de Carlos, no pudo contener las lágrimas al hablar frente a los presentes.

“Se me hace muy difícil ahorita decir palabras, pero estoy haciendo un esfuerzo porque a mi niño le gustaba que le dijera cosas bonitas todo el tiempo”, dijo con la voz entrecortada.

“Quisiera que esto no fuera real, pero tuve la fortuna de amar a este niño y ser amada por él. Siempre me llenaba de amor, a todos hacía reír, siempre se la pasaba bailando, cantando y ahora no sé qué voy a hacer sin él, era mi otra mitad”, compartió.