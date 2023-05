Mamá de Camilo Blanes habla del deterioro de salud de su hijo: “Él no ve el problema”

“Él no está bien, como se ve muy claramente, pero yo estoy pendiente, estoy tratando de hacer algo para poderlo ayudar medicamente, aquí no es tan fácil legalmente, y claro, yo lo quiero hacer legalmente, ayudarlo, ingresarlo”, comentó.

“Aquí la ley es, si una persona tiene alguna adicción es su derecho, es algo que él ha escogido, entonces si él quiere seguir en eso nadie se lo puede prohibir porque él es un adulto y está en su derecho de morir de lo que quiera morir, entonces luchar con eso no es fácil y aún así juro que lo estoy haciendo porque no voy a dejar que se acabe con él ni con su vida”, sostuvo la preocupada madre.

“Que un juez me dé ese derecho, que yo compruebe que se está haciendo daño, él no hace daño a nadie, mas que sí mismo, entonces yo tengo que comprobar que su vida está en peligro [...] Es lo que toca, es mi hijo, yo tengo que estar ahí”, afirmó.

“Yo no pensé que le iba a afectar tanto, no lo pensé, pero sí le ha afectado mucho, de hecho no se quiere ir de la casa de su padre porque le recuerda a él”, contó la madre que sostuvo que hará todo lo posible por recuperar a su hijo.

Afirmó que además la libertad que existe en España le ha afectado mucho. “Aquí son muy liberales con todo esto de la bebida, de todo, aquí es un país muy liberal y encuentras de todo en todas partes”.

Finalmente, manifestó: “Él no ve el problema, o sea que da igual la conversación que tengamos, él no lo ve, para él no es un problema [...] Camilo no está solo, aunque parezca que está ahí solo, no lo está”.