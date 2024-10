Letra de “Bugatti”, canción que Belinda le habría dedicado a Cazzu

4

Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor

Que atravesar un mal de amor está cabrón

Yo por eso ya pasé, la solución me la sé

Ponte chula y solo sígueme

5

No llores bebé que la vida es un party

Olvídate de él y vámono’ en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

6

No llores bebé que la vida es un party

Olvídate de él y vámono’ en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

7

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé

8

Pero sin luz pa’ que cambies el mood, ahora estamo’ en la feria Amores vienen y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia

No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella

Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella

9

No le escribas, no le llames

No responda los mensajes si te escribe diciéndote “I’m sorry”

Tu ere’ una modelo de revista

Desbloquéalo del insta, pa’ que el hijoeputa te vea la story

10

No le escribas, no le llames

No responda los mensajes si te escribe diciéndote “I’m sorry”

Tu ere’ una modelo de revista

Desbloquéalo del insta, pa’ que el hijoeputa te vea la story

11

No llores bebé que la vida es un party

Olvidate de él y vámono’ en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

12

No llores bebé que la vida es un party

Olvidate de él y vámono’ en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

13

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé