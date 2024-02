“La conquista de Aegon”, un regreso a los albores del Trono de Hierro

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- HBO busca recuperar sus años de récords y audiencias con una nueva extensión del universo de Game of Thrones.

La compañía, con sede en Nueva York, está avanzando con “La conquista de Aegon” (título aún sin definir), una precuela de House of the Dragon que ahondará en la sangrienta y épica conquista de Poniente por parte de la dinastía Targaryen.

Para dar vida a este relato histórico-ficticio, HBO ha confiado en Mattson Tomlin, un guionista en alza que realizó un trabajo no acreditado en The Batman de Matt Reeve y que está coescribiendo la secuela, The Batman Part II.