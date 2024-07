Julio de estrenos: Acción, amor y terror en la gran pantalla

El 12 de julio, la comedia romántica Fly Me to the Moon aterriza en los cines para traer un romance lleno de humor y encanto, de la mano de Scarlett Johansson y Channing Tatum.

Por su parte, el 18 de julio, en un entorno dramático en donde el suspenso será el protagonista, debuta “Herencia siniestra”.

Y, para cerrar con broche de oro el mes, el 25 llega Deadpool & Wolverine. Esta colaboración entre dos de los personajes más icónicos de Marvel trae consigo una mezcla de humor y acción desenfrenada.