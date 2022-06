Los Minions regresan a la pantalla grande

Tegucigalpa, Honduras.El momento de reencontrarse con los minions en la gran pantalla ha llegado. Desde hoy jueves llega a los cines de todo el país “Minions: Nace un villano”, en donde se embarcan en una nueva misión.

“Nace un villano”, también conocida como Minions 2, es la segunda saga en solitario de los minions y la quinta película derivada de “Mi villano favorito” (Despicable Me).

La cinta está dirigida por Kyle Balda, quien también dirigió Despicable Me 3 y Minions, además de Brad Ableson y Jonathan del Val, quienes son codirectores.

Steve Carrell es la voz de Gru, Jean-Claude Van Damme da vida a Jean Clawed, Julie Andrews es Marlena Gry y Taraji P Henson es Belle Bottom.

¿De qué trata la cinta?

La trama de la precuela se desarrolla a principios de la década de 1970, cuando Gru, de 12 años, es un fan de The Vicious 6, un poderoso grupo de supervillanos populares en todo el mundo, por lo que decide, con ayuda de los minions, diseñar un plan para convertirse en un reconocido villano.

Para ello, roba una piedra preciosa de la pandilla. Lamentablemente para él, mientras celebraba su triunfo se da cuenta de que Otto (el nuevo integrante de los minions) perdió el botín, por lo que deberá luchar por restaurar su imagen de villano.

Voces en español latino

El comediante Andrés Bustamante será de nueva cuenta el encargado de darle voz a Gru, a quien no vemos desde “Mi villano favorito 3”. La actriz Itatí Cantoral (Donna Disco) y los analistas deportivos Luis García (Svenganza) y Christian Martinoli (Manos de Acero) se unen al elenco de voces para dar vida a The Vicious 6, el infame grupo de supervillanos.

La música de la película

Los creadores de “Minions: Nace un villano” también se han preocupado por ofrecer una banda sonora igual de divertida que la película. Jack Antonoff, productor de la banda sonora que acompaña la aventura animada, ha decidido reunir a diversos artistas para la creación de un álbum con estilo setentero. La lista incluye a Brockhampton interpretando el tema Hollywood Swinging de Kool & The Gang; a Caroline Polachek revistiendo Bang Bang de Nancy Sinatra; y a Phoebe Bridgers en la piel de The Carpenters con Goodbye To Love. El resto de la lista de canciones es igualmente impresionante, con contribuciones de St. Vicent, RZA, Kali Uchis, Weyes Blood, Thundercat y Tierra Whack, entre otros.