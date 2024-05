Carolina Lanza habla de la polémica con Jennifer Funes: “Yo espero que aprovechen sus minutos de fama”

Carolina aseveró que ella no tiene ninguna necesidad de involucrarse en chismes o controversias para destacar. “Yo siempre lo he hecho a través de mi trabajo, que siempre he sido honrado y honesto, y quienes me conocen lo saben”.

De igual manera, Carolina mencionó que salir “compartir un momento agradable con tus amigos no es en ningún momento una razón para desprestigiar a una persona, mucho menos referirse a ella de una manera irrespetuosa”.

“Todo lo que se ha dicho es completamente falso, créanme, a mí me sorprendió incluso al verlo, porque jamás hubo ninguna pelea con nadie, yo jamás estuve ni siquiera hablando con esa persona”, afirmó la presentadora.