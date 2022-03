Josh Peck habla sobre su enemistad con Drake Bell

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Una vez más, Josh Peck y Drake Bell dejan claro que la amistad y complicidad que había en su famoso programa de Nickelodeon era nada más actuación.

En los últimos días, Josh contó que no tiene ninguna relación con su excompañero de televisión y que no lo invitó a su boda porque no se llevaban.

Peck se sinceró, y a diferencia de cómo se expresó de Miranda Cosgrove -su hermana en la serie- a quien aseguró “amar”, sobre Drake fue más hermético.

VEA AQUÍ: Estrellas infantiles a las que les favoreció crecer

Al ser interrogado sobre su relación con Bell, su entusiasmo bajó significativamente y se limitó a decir “él está bien”, por lo que de inmediato le preguntaron si eran amigos y contestó: “No, realmente no”.

Además, dijo que no lo invitó a su boda porque tenían más de 10 años sin hablarse y que no le gustó cómo Drake manejó la situación públicamente ya que considera que no fue “honesta” porque no eran tan cercanos como él lo dejó ver.

En 2017, los actores aseguraron que habían hecho las pases y que no existían problemas entre ellos.

Enojo de la esposa de Drake

Las declaraciones de Josh Peck provocaron el enojo de Janet, la esposa de Drake Bell, quien arremetió contra el excompañero de su amado en un video en Instagram.

Esto provocó que junto a Drake hablaran en un podcast en el que aseguraron que muchas de las cosas que dijo Josh no eran ciertas.

MIRE AQUÍ: Así ha cambiado Josh Peck de la serie Drake y Josh

Drake afirmó que él le pidió de forma muy tranquila que se disculpara con su esposa. “Él dijo ‘Hey, no tienes que decirme perdón a mi, pero realmente necesito que te disculpes con Paige’.

Drake también mostró su sorpresa al hecho de que Josh dijera que no eran cercanos tras concluir ‘Drake & Josh’, ya que, de acuerdo con él y su esposa, tuvieron múltiples momentos juntos en donde parecía que sí existía una amistad.