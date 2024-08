John Malkovich no piensa en retirarse: “ni se me ha pasado por la cabeza”

MADRID, ESPAÑA.- El actor estadounidense John Malkovich estrena este viernes en España su nueva película ‘El mayordomo inglés’ en un momento, a sus 70 años, en el que desea más papeles de “hombre bueno” y no piensa en retirarse: “ni se me ha pasado por la cabeza”.

”A diferencia de la mayoría de las personas, yo disfruto muchísimo haciendo mi trabajo. Mucha gente no ha experimentado jamás esa sensación (...) pero a mí me sigue divirtiendo, y por eso no entra en mis planes retirarme, aunque lo mismo algún día lo veo de otra forma”, contó a EFE durante la promoción de la cinta en Madrid.

El actor tiene diez proyectos pendientes de estreno, entre ellos, su inmersión en el mundo de los superhéroes de Marvel ‘Los cuatro fantásticos: Primeros pasos’, en un papel que aún no se ha desvelado.