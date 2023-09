¿Joe Manganiello superó a Sofía Vergara? Captado en California con Caitlin O’Connor

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Joe Manganiello, de 46 años, fue visto en California en compañía de la actriz Caitlin O’Connor, dos meses después de su separación de Sofía Vergara, su ex esposa.

La pareja fue captada tras salir del conocido gimnasio Gold’s Gym en Venice. Caitlin O’Connor, de 33 años, es reconocida por su participación en series televisivas como Winning Time, Days Of Our Lives, y Two and a Half Men.