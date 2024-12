Jay-Z niega rotundamente acusaciones de agresión sexual

“Esperamos que el caso sea desestimado. Si no, esperamos que todo esto se derrumbe”, subrayó.

“Ninguno de los detalles es correcto porque esto nunca ocurrió”, dijo Spiro. “Cuando algo no es real y cuando algo no sucede, te equivocarás en los detalles al contarlo porque no estuviste realmente allí”.

En una denuncia, una mujer que se identificó con el seudónimo de Jane Doe, acusó a Jay-Z de violarla en una fiesta posterior a la entrega de los premios MTV Video Music Awards de 2000, cuando tenía 13 años.

Jay-Z, esposo de la cantante Beyoncé y cuyo nombre real es Shawn Carter, no había sido mencionado anteriormente en esta denuncia, presentada inicialmente en octubre pasado solo contra Combs, a quien también se conoce como Puff Daddy.

Carter además negó las acusaciones en cuanto supo que se le había incluido en la demanda.

La presentación de Spiro a los periodistas se realizó días después de que Doe reconociera en una entrevista con NBC News que hay inconsistencias en su historia original, aunque mantenía su acusación de violación contra Carter.

“He cometido algunos errores” en los recuerdos de esa noche, afirmó la demandante de la denuncia presentada contra Shawn Carter y ‘Diddy’.