El día que Imelda Tuñón rompió el silencio por la infidelidad de Julián Figueroa

“Y luego, después del enojo tuve algo de entendimiento que pues al final he vivido muchos episodios con él y cuando ha estado pues así (alcoholismo), y la depresión que viene después es muy fuerte. Entonces no me quedó más que apoyarlo, obviamente enojada, sigo enojada, yo no tengo nada que ver en esto y como que me caiga a mi la prensa y los malos comentarios y todo por algo que yo no hice pues sí me molestó un poco” añadió.

Finalmente, Garza Tuñón, recriminó a los medios por sacar imágenes fuera de contexto para atacar a su pareja. La joven aseguró que eran fotos viejas de su etapa de noviazgo. “Las veces que cortábamos y pasaba algo, todo eso siento que lo agarraron para decir ‘sí es super infiel porque aquí hizo esto, aquí hizo esto y aquí hizo aquello”.