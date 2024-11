Honduras queda fuera de Miss Universo 2024

Cam, que se destacó durante el concurso de belleza, y que incluso se llevó el título de “Miss Best Skin” en las preliminares, no logró llegar a la lista de las 30 finalistas.

8

Stephanie Cam reveló que uno de sus objetivos de participar en Miss Universo 2024 era dar una voz para ayudar a las demás mujeres.

9

“Siendo modelo, no tienen opiniones, yo siempre quería entrar a un certamen de belleza porque tú puedes hablar, tú puedes tener tus opiniones. Tú tienes un propósito, tú puedes ayudar a la gente”, afirmó durante una entrevista.

10

Según Stephanie, su propia vida le ha ayudado a tener la experiencia suficiente para ayudar a las mujeres y niñas.

11

“Yo de joven no tenía la seguridad y he pasado por muchas cosas que me ayudaron hoy día, que me hicieron la persona que yo soy hoy día y con ese esfuerzo y con las cosas que yo he pasado, me ayudaron a que yo puedo ayudar a la otra gente, a las otras niñas, a las otras madres, tengo la experiencia”, sostuvo Cam.

12

Otro de sus objetivos es seguir ayudando en la educación para los niños en el mundo y especialmente en Honduras.