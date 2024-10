Filtran audios de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos

9

-Bárbara Rey: Bueno, por Dios, qué exageración, ¿no? Pero, vamos, yo no creo que la cosa llegue a ese extremo... ¡Por favor, mi vida! Es evidente que ellos tienen mucho que tapar y tendrán que llegar...

-Juan Carlos I: Hay que estar ojo avizor.

Más adelante, el Rey Juan Carlos confiesa a la actriz estar “sufriendo con todo esto” y la relación cercana entre Sabino Fernández Campo, quien fuera jefe de la Casa Real, y Reina Sofía:

-Bárbara Rey: Pero, vamos a ver, si tú te has portado siempre muy bien con él...¿Hay algo por lo cual esté descontento contigo?

-Juan Carlos I: No lo sé. No tengo ni idea.

-Bárbara Rey: Pero, ¿contigo concretamente, o contigo y con la Reina? ¿O solamente va a por ti?

-Juan Carlos I: No... Dice que yo he conseguido que la Reina esté en contra de él.

-Bárbara Rey: Pero ¿tú no me dijiste que a veces incluso intuías, que tenías visto, como si tuviera cierta confianza con ella?

-Juan Carlos I: Sí, sí. Pero después de irse, él ha comentado que yo he conseguido que ella esté en contra de él.

-Bárbara Rey: Pero ¿la Reina está en contra de él?

-Juan Carlos I: No, no... ¡para nada!

Además de esta conversación con el Rey Juan Carlos I, “Okdiario” también ha hecho públicas unas grabaciones que datan de 1997 en las que Bárbara Rey charla, supuestamente, con un emisario de la Casa Real. La actriz se desahoga con su interlocutor por lo que considera una situación injusta. Se la escucha nerviosa e incluso teme por su vida, aunque advierte de que si ella cae, todos lo harían con ella.

“Yo estaba aguantando y callando porque siempre he querido protegerle (al Rey Juan Carlos I), pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa todo eso, que la gente se entere de cómo es él. Que se sepa si él se merece estar donde está, que su familia se merece estar donde está... (...) A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero, a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo, que es el Rey”, exclama en parte de las grabaciones.