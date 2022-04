Evaluna Montaner y Camilo se convierten en papás

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- ¡Índigo ya nació! Evaluna Montaner y Camilo se convirtieron en padres primerizos.

Según reveló Despierta América, la pareja de cantantes le dio la bienvenida a una niña. La noticia también fue confirmada por la periodista Mandy Fridmann, del diario La Opinión.

Tanto Evaluna como Camilo decidieron esperar hasta el día del nacimiento de su bebé para saber su género.

Hasta el momento se desconocen más detalles del parto, sin embargo, el feliz abuelo, Ricardo Montaner, confesó hace unos días a “Ventaneando” que ellos ya habían planeado que el parto se realizara en casa con ayuda de una partera y no en un hospital.

Fue en 2021 que la pareja confirmó que después de más de un año de casados se convertirían en padres. El anuncio lo hicieron con una canción que dedicaron a su retoño.

Hace unos meses, Evaluna confesó que no fue tan sencillo quedar embarazada y que hasta le habían dicho que no podría tener bebés.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo en el podcast ‘En la sala with Evaluna’.

