Diler Cruz, el odontólogo hondureño con más de 5 millones de seguidores en TikTok

“En ese momento dije, no, eso no es para un doctor, ¿qué vamos a hacer ahí? Por miedo de exponerme a que dijeran: un profesional haciendo eso”, dijo recordando aquellos inicios.

“Me habló de una página web y le volví a decir que no creía en eso, entonces Rodríguez me orientó en cómo comenzar a trabajar, él es un pilar fundamental para la creación de la página, me enseñó cómo manejar Facebook e Instagram, las que son redes básicas o las básicas como mi amigo les dice”, detalló el tiktoker y odontólogo.

“Cuando él (Rodríguez) llegó era un experto en marketing y me dijo: ‘doctor, aquí en Honduras voy a estar, no puedo salir porque el aeropuerto está cerrado, venga a traerme que quiero conocer su empresa’”, comentó con admiración Cruz.

Nos explicó cómo pasó de tener 64 seguidores a lograr la cifra actual que rondan los 500 millones en TikTok y los 100 mil suscriptores en YouTube.

“Momento que nunca voy a olvidar es cuando de 64 seguidores rápidamente pasamos a 30 mil y en menos de un año llegamos a 500 mil y de repente llegamos al millón, en ese momento dije: ‘ahora sí, la cosa se puso buena’”, expuso el doctor que es reconocido de manera internacional.

Algunos de sus videos son compartidos por personas de diferentes nacionalidades donde se destacan países como Japón, China y Filipinas, además de estadounidenses, mexicanos y brasileños, entre otros.

+‘Velvet by Cupcakes Garden’, el rincón mágico que cautiva en Santa Bárbara

Le consultamos que de dónde era originario y de qué universidad egresó, nos respondió con mucho orgullo: “Soy nacido de Comayagua” y “soy puma de corazón”, con esto nos afirmó que sus raíces son catrachas y que se tituló en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Recalcó que “lo importante es demostrar que en Honduras se puede”, refiriéndose a que él pudo cursar su especialidad en ortodoncia aquí en el país, pese a no haber tenido los recursos financieros en aquel momento.

“Somos un ejemplo de que las personas pueden superarse dentro del país”, dijo Cruz con optimismo.

Al mismo tiempo, se remontó a varios años atrás cuando él comenzaba su camino como odontólogo y tuvo que instalar su primera clínica dental en la aldea El Mochito, en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

Esta etapa de su vida le costó noches de lágrimas y esfuerzo, donde tuvo que armarse de valor para lograr tener hoy su nueva clínica en Siguatepeque y contar con una de las mejores tecnologías del país.

LEA: Rina Betancourt, la colombiana que busca empoderar a la mujer hondureña

“Ver a los jóvenes migrar de su tierra es una de las cosas que a uno lo llenan de nostalgia, porque la información que nos abate a diario nos dice: no se puede, nos roban el dinero, mirá que vienen más impuestos, combustibles, comida, tanto y tanto”, dijo con tristeza el médico e influencer.

“Pero yo le digo a mi esposa que Honduras es un país lleno de oportunidades, es un país virgen para emprender proyectos y para hacer tantas cosas”, manifestó con optimismo.

El doctor Diler está convencido de que tanta información negativa provoca que los jóvenes se impacienten, y no quieran atravesar el proceso para llegar a la meta.

+‘Asados sobre ruedas’: la historia de Fredy Barrientos, el joven que pasó de albañil a emprendedor

“Hay que tener paciencia, todo lleva un ciclo y no hay que esperar que le vaya bien si no termina una carrera universitaria, si no termina el colegio o una maestría”, apuntó.

Agregó que “quitando todo eso, no se puede esperar que le vaya bien si no se levanta temprano a trabajar, si no le dedica tiempo a su empresa, si no administra bien su dinero, si gasta en otras cosas que no le permitan los proyectos que tengan propuestos a alcanzar”.

“Las oportunidades no solo están en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que generalmente son el estándar de lo que la gente piensa. El hondureño es capaz de marcar diferencias en lo más profundo del interior del país, así como lo hace en las ciudades grandes”, concluyó.

TAMBIÉN: Nancy Romero, la joven pintora que enamora con sus obras en Intibucá