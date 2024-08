“El viernes yo decía ‘ya no me hallo aquí, ni con las niñas de 22 ni con los vatos’, ya no me hallaba”, recordó.

De igual manera, la famosa decidió mandarle un mensaje al equipo Tierra, al cual pertenecía.

“Nada más manténganse unidos, tengan cuidado. Ricardo, te quiero, eres un valiente, gracias por alzar la voz, ya saben para la próxima qué hacer. Los quiero mucho y los voy a extrañar, que no se les acabe la comida, cuídenla, aunque a Arath no le guste y en vez de ser agradecido, critique las comidas”, precisó.

También, aseguró que el reality “está cañón. Un poco sí quería salir, siento que no podía ser yo. Soy de hacer actividades y muy divertida. Ahí es de pasar a platicar de un lado a otro. Es lo único que hay que hacer, hablar de los demás, todo mundo habla de ti, empiezas a sentir”, dijo Echeverría.