Adrián Marcelo estalla en “La Casa de los Famosos México” y amenaza a Arath de la Torre

“Gala y tú han utilizado elementos que saben perfectamente que se meten, ella es una mujer, pero contigo yo no me voy a guardar, las otras las tengo guardadas allá”, le dijo al comediante Arath de la Torre.

Después se dirigió a Gala Montes y le dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo: “Si lo quieres jugar así, yo no tengo nada que perder, el que tiene más que perder eres tú, en todos los sentidos. Deja de hacer lo que has estado haciendo y también aquí está Gala, dejen de hacer lo que saben bien lo que están haciendo conmigo, si lo dejas de hacer, el domingo yo te respeto”.

Asimismo, Adrián Marcelo acusó a de la Torre de utilizar una actitud “pasivo agresiva” al meterse en su cabeza utilizando temas personales para afectarlo.

De igual forma, el influencer aseguró que no le importaba si le rescindían el contrato, que él no tenía nada que perder porque él seguiría trabajando en sus videos porque él tenía una importante carrera, y, en cambio, Arath no estaba ahí porque lo querían y su amigo le estaba quitando su trabajo y él pertenecía a la empresa Televisa.

“Y falta, yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas que después voy a seguir utilizando, pero si siguen en ese juego, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarla, y ojo, no es amenaza”, afirmó.