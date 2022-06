“Nosotros no tenemos nada que ver con tu vida”: juez a Cesia en quinto concierto en La Academia

Sin embargo, a pesar de que en redes sociales la catracha recibe halagos por su canto, para los jueces mexicanos su presentación no fue la mejor y se lo hicieron saber con sus críticas.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La hondureña Cesia Sáenz participó la noche de este domingo, en medio de más críticas, en su quinto concierto en La Academia , en donde fue nuevamente señalada por algunos jueces tras interpretar "Pero me acuerdo de ti" de Christina Aguilera.

Lola Cortés nuevamente arremtió: “Estás vestida como la tía de la quinceañera. Cesia, estás canciones que se vuelven icónicas con este tipo de intérpretes, esta canción es triste, la canción es inmensamente triste, volteé a ver las cámaras y tu rostros estaba más preocupado por tus notas. Necesitamos verdad de tu parte, desde ayer te lo pedimos, necesito verdad en tus palabras y en tu interpretación”.

Por su parte, Ana Bárbara manifestó: “Cesia veo mucho de mí en ti, tú vienes de Honduras. Estás en una lucha bonita, con el alma entregándote, no es cuestión de tu voz, pero créeme me declaro fan de tu voz... Es bella y tu alma es bella, lo sé por lo que haces por tu familia, pero eso sácalo en el escenario. En La Academia sé tú, saca tu propia Cesia”.

Mientras tanto, Horacio Villalobos dijo que: “No me digas que no conoces a Aguilera porque tú hablas español, pero con el acento de Aguilera. Hagan suyos los temas porque justamente estabas cantando algo que es triste y estabas perdida en un limbo a tu alrededor, tiene una voz muy linda, pero no paso nada.

Por último, Arturo López Gavito, fue contundente con su mensaje: “Estás es una situación de vida muy vulnerable, separa eso, nosotros no tenemos nada que ver con tu vida, esto es un reality, nosotros no hacemos daño con nuestras críticas, estos críticos van a resultar angelitos cuando te enfrentes con la realidad humana que tiene que ver con la maldad. Yo escuché a una Cesia honesta, sincera, buscando reiniciarse contigo misma”.

Hasta el momento, la hondureña de 23 años es apoyada desde el territorio nacional y en otros países con votos que la mantienen en la contienda de canto más popular de la nación azteca.

