¿Cómo y dónde votar por los finalistas de La Casa de los Famosos México?

Las votaciones para elegir al ganador de La Casa de los Famosos México quedó abierta desde el lunes 23 de septiembre y se cerrarán hasta el término de la post gala de Vix.

A diferencia de otras votaciones, esta vez los fanáticos podrán tener 3 días más para elegir a su favorito para coronarse como el ganador.

Lunes: se abren las votaciones desde las 8:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.

Martes: se abren las votaciones desde las 8:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.

Miércoles: se abren también a las 8 y se cierran a las 11:30 p.m.

Jueves: se abren desde las 8:00 hasta las 12:00 a.m.

Viernes: también desde las 8:00 hasta las 12:00 a.m.

Domingo: a las 8:00 p.m. y hasta el anuncio de Galilea Montijo