Así fueron las últimas horas de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México

Tras los dimes y diretes con Gala, que lo volvió a llamar misógino y que lo acusó de violentarla, Marcelo mencionó a sus demás compañeros que hasta ahí había llegado y que todo ya se había acabado para él.

“Yo no voy a jugar ningún juego jefa, exijo en este momento ver, yo hasta aquí llegué. Si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame con todo respeto, pero ya no es un tema que me interese... Qué risa hasta dónde llegó esto. Me había metido para limpiar mi imagen, aquí acabó para mí”, expresó.