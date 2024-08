Afirman que Christian Nodal visitó a Inti y a Cazzu en Argentina

De acuerdo al programa Chisme No Like, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” se reunió con Cazzu y su hija Inti , el pasado fin de semana,

Además de visitar a su hija, el mexicano habría viajado para supervisar los avances de una de las propiedades que le habría cedido a su expareja. “También está ahí para supervisar la obra, de las tantas casas que le dio a Cazzu, que no se queje porque está millonaria, y la Inti tiene asegurado su futuro, Nodal no ha sido mezquino para nada con Inti”, agregó el presentador.

Además, en medio de toda la ola mediática en la que se ha visto envuelta por el cantante de regional mexicano, Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, aseguró que la situación no la atormenta. “No tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”, explicó.