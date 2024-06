Luke Newton revela nuevos detalles de la cuarta temporada de Bridgerton

Además del gran fenómeno musical de Pitbull, titulado Give Me Everything, fueron incorporadas otras mezclas que florecen al son de los instrumentos de cuerda como Happier Than Ever de Billie Eilish, Cheap Thrills de Sia, Jealous de Nick Jonas, Dynamite de BTS, Atwood Quartet de Lana del Rey y Snow On the Beach de la icónica estrella pop, Taylor Swift.

Y traerá de regreso la primera canción original de la serie, titulada All I Want, escrita por Rogét Chahayed, Wesley Singerman, Taylor Dexter y Nicole Cohen que será orquestada con la voz de Tori Kelly.

Cabe destacar que la banda sonora se lanzará en simultáneo cuando se desprendan los últimos cuatro capítulos de la tercera temporada, este 13 de junio.