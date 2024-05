Pitbull agradece por incluir su canción en esta escena de Bridgerton 3

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- El cantante Pitbull agradeció la incorporación de su éxito Give Me Everything en una de las escenas de la tercera temporada de Bridgerton .

Además del gran fenómeno musical de Pitbull, fueron incorporadas otras mezclas que florecen al son de los instrumentos de cuerda como Happier Than Ever de Billie Eilish, Cheap Thrills de Sia, Jealous de Nick Jonas, Dynamite de BTS, Atwood Quartet de Lana del Rey y Snow On the Beach de la icónica estrella pop, Taylor Swift.