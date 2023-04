El peculiar bigote de Camilo: por qué se lo dejó crecer y cómo lucía antes

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Desde que Camilo tiene 22 años su bigote se ha caracterizado por ser su sello personal. Aunque muchos piensan que él planificó lucir así, lo cierto es que todo fue producto de la casualidad. Durante una entrevista en vivo con Lizardo Ponce, en 2020, el esposo de Evaluna contó que “no tenía ganas de hacer nada” y eso incluyó no afeitarse. “Hace más o menos cuatro años tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana, el bigote me creció más rápido que toda la barba y, por curiosidad, me lo levanté hacia los lados. Me tomé una foto para hacer un chiste y la subí a las redes sociales. ¡La gente odió mi nuevo look! Me acuerdo perfecto”, dijo el famoso artista que actualmente tiene 29 años de edad.

El bigote de Camilo recuerda al mismo que lucía el famoso pintor Salvador Dalí, uno de los máximos representantes del surrealismo que murió en 1989. Aunque Camilo no planeaba quedarse con ese look, fueron los detractores quienes “lo animaron”, pues al publicar una foto con su nueva imagen recibió comentarios muy negativos que lo hicieron “enamorarse de su bigote”. “Los comentarios eran tan fuertes, por eso son imposibles de olvidar. ‘Yo sabía que te habías vuelto loco’, ‘te dejo de seguir ahora’ o ‘eres un asco de persona’, me decían. Me daba impresión lo carnívoros que fueron conmigo. Por eso me enamoré de mi bigote. El primer comentario que puse a raíz de mi bigote fue: ‘Si ustedes me siguen por cómo me veo, los invito a que me dejen de seguir’. Y por eso me lo empecé a dejar”, contó en la misma entrevista.

¿Cómo cuida su bigote?

Durante otra entrevista, esta vez con La Vanguardia, Camilo explicó que su aspecto físico es importante porque “genera impacto en los demás”. “Soy un estudioso de eso, y cada vez que me miro en el espejo me pregunto quién soy, y si eso que soy se traslada a los demás. Mi bigote es producto de esa estética y de las veces que me miré al espejo para darle algo de personalidad. Me hace feliz y a mí mujer le encanta, así que todo perfecto”, dijo en esa ocasión. Desde 2016, año en el que dejó crecer su bigote, Camilo usa cera para darle retoques y llevarlo siempre bien peinado.

¿Y cómo luciría sin su bigote?

Es imposible pensar en Camilo sin su bigote llamativo e irreverente, pero lo cierto es que sí lució una cara libre de vellos y sus fans se han encargado de publicar esas imágenes que lo hacen lucir irreconocible.

“Ahora veo fotos y videos míos sin bigote, y no me reconozco. Así que no hay planes de quitarlo. El día que deje de tener ganas de tenerlo, que ya signifique una obligación, también me lo sacaré. Lo que pasa es que me encanta, a mi esposa le encanta, y a La Tribu le encanta”, contó Camilo a Lizardo Ponce. Luego, durante su visita al programa El Hormiguero, Pablo Motos hizo una prueba con Camilo y usó una app que muestra cómo luciría sin su bigote.