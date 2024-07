Aventura anuncia concierto en Honduras, ¿en qué ciudad se presentará?

Los boletos para el concierto de Aventura estarán disponibles desde el viernes 5 de julio, a través de bmticket.com.

De momento, no se ha informado cuál será el precio por las entradas para disfrutar del gran concierto que se avecina próximamente.

Por su parte, los fanáticos de Aventura, que viven en San Pedro Sula, agradecieron el hecho de que el concierto sea en la ciudad industrial y no en Tegucigalpa.

Sin embargo, algunos capitalinos objetaron porque hasta ahora la presentación se confirmó solo para San Pedro Sula.

“Gracias porque Tegucigalpa no llena, San Pedro Sula sí”. “Tegucigalpa no llena. Sorry not sorry”, escribieron algunos usuarios de redes sociales en torno al anuncio.