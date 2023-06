“Aún tengo el síndrome del impostor”: Kim Kardashian protagoniza portada de Time

La empresa, de la cual Kim es la mayor accionista, se ha expandido para incluir prendas de estar en casa, bragas, sujetadores y, próximamente, lanzará su línea de ropa deportiva.

La creadora de tendencias también ha anunciado los planes de Skims para lanzar una línea de ropa interior masculina en otoño, así como la creación de prendas moldeadoras para hombres en el futuro.

Kim asume el rol de modelo de Skims y dedica varias horas cada semana a probar personalmente los productos. “Siempre me gusta ver cómo me quedan. Me doy cuenta de inmediato cuando algo no está del todo bien”, confiesa la diseñadora, estimando haber probado alrededor de 7.000 prendas desde el inicio de su empresa.