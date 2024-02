LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tras asegurar que no habrían más sencillos antes del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio Eternal Sunshine, Ariana grande ha confirmado la nueva versión de Yes, And? en colaboración con la legendaria Mariah Carey.

“No me puedo creer las palabras que estoy escribiendo. ¡¡Remix de Yes, And? con la inigualable, reina de mi corazón e inspiración de toda la vida Mariah Carey!!”, expresó.

“No tengo palabras suficientes. Gracias desde lo más hondo de mi corazón por este sueño hecho realidad y por esparcir tu brillantez y magia en mi pequeña canción, Mariah Carey. Significa más para mí de lo que jamás podré expresar y me muero de ganas de que todo el mundo lo escuche. ¡Te quiero eternamente!”, finalizó el anunció de la intérprete de Dangerous Woman.