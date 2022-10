“Archivos enigma” triunfa en los Latin Podcast Awards

Pero mantener un pódcast como este y llegar a la cantidad de episodios que tiene “Archivos enigma” no ha sido nada fácil. “El camino ha sido difícil te diré, porque es un formato nuevo y mucha gente incluso empresas lo rechazan, y desde 2019 estoy con mi marca personal y mis pódcast queriendo educar y ayudar a creadores a producir bien un pódcast, he tenido buenos resultados pero aún hay empresas y personas que no creen en esto y otras que no se dejan guiar y no lo están haciendo de la mejor forma. Pero el lado positivo es que lo nuevo atrae y en nuestro pódcast tenemos mucha gente que nos manda historias y cosas para que subamos en redes”, reflexiona.

A su vez agrega: “Te debe gustar lo que estás haciendo, constancia, tener una estrategia clara y rodearte de personas que te pueden ayudar a crecer”.

Planes a futuro

Jean Pierre revela que actualmente ya está trabajando en su próximo pódcast, el cual espera lanzar en febrero del próximo año. “Es algo que me tiene emocionado, pero por ahora es un secreto. También seguiremos creando más episodios dentro de ‘Archivos enigma’ por temporadas y abrir un patreon (plataforma de apoyo económico), y con Hondupod que es la comunidad de ‘podcasters’ que hice, lograr expandirnos más y añadir servicios de ‘podcasting’ para monetizar el proyecto”, concluye.