Enzo Stark presenta su canción Roastark

“Mi pasión por la música fue desde niño, a mi hermano le compraron una guitarra y yo empecé a tocarla aunque no sabía como, le reventé una cuerda según yo ‘afinandola´, luego mis padres me compraron una guitarra eléctrica y me asaltarony me la quitaron y así seguí, nunca recibí clases de música, ni de guitarra, lo que sé, lo aprendí solo, se que fue un talento que Dios puso en mi, se me dan muy fácil las artes” revela el artistra nacional con respecto a sus inicios en la música.