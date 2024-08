Angelina Jolie regresa al cine como María Callas en la Mostra

Jolie ha confesado que descubrió la opera siendo adulta. “Me encanta toda la música pero de joven era más de The Clash y sigo escuchando a The Clash pero creo que cuando llegas a un nivel de dolor, desesperación y de amor en la vida, no hay nada como la ópera para expresar esos sentimientos”, aseguró.

La actriz y directora regresa al primer plano con el filme de Larraín después de unos años más dedicada a su familia, según ha explicado.

El hecho de tener que cantar -su voz y la de la Callas se mezclan en la película- le puso “terriblemente nerviosa”, pero después de siete meses de ensayos se vio suficientemente preparada.

Le ayudó escuchar grabaciones en las que la verdadera Callas (1923-1977) explicaba la forma en que afrontaba su trabajo: “decía que lo primero era entender la música, ser disciplinada y hacer el trabajo como el autor lo concibió a base de practicar y solo al final puedes permitir que lo personal asome”.