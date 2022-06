Amber Heard habla por primera vez sobre el juicio: “Nadie puede decirme que esto ha sido justo”

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Amber Heard habló por primera vez tras perder el mediático juicio contra su exmarido Johnny Depp en el que deberá pagarle 15 millones de dólares.

En el juicio, el jurado determinó que las declaraciones vertidas por la protagonista de Aquaman eran falsas, sin embargo ella sostiene que el actor sí la agredió física y psicológicamente durante su matrimonio.

Fue en una entrevista para el programa “Today” de la cadena NBC que la artista sostuvo sus declaraciones y donde además aseguró que no se ha tomado la situación como algo personal el sinfín de burlas que generaron sus testimonios en el tribunal.

La actriz, además insinúo que el jurado cayó en las redes de un “actor fantástico”.

En el fragmento compartido en las redes sociales, se escucha decir: “Si alguien está seguro que merezco todo este odio, incluso si creen que estoy mintiendo, no podrías verme a los ojos y decir que en las redes sociales ha habido una representación justa. Nadie puede decirme que esto ha sido justo”.

Además, al ser interrogada por la periodista Savannah Guthrie sobre que el jurado no le creyó, la actriz dijo “Cómo ellos pudieron hacer juzgarme, como ellos no pudieron llegar a la conclusión. Estuvieron sentados ahí y escucharon por tres semanas un sinfín de testimonios de empleados pagados”, afirmó.

Heard, aseguró que no juzga al jurado por su decisión. “No los culpo. La realidad es que les entiendo. Él no deja de ser un personaje muy querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”.

Sin embargo, sostuvo: “¿cómo ellos después de escuchar por tres semanas y media de testimonios sobre cómo era una persona no creíble, no creyeron ni una palabra que salió de mi boca”.

Amber dejó claro en varias ocasiones que tiene la conciencia muy tranquila y que solo ella y sus seres queridos conocen lo que realmente sucedió en la intimidad de su exmatrimonio.

“No me importa lo que la gente piense de mí, o qué juicios de valor quieran hacer sobre lo que ocurrió en la privacidad de mi propio hogar, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No presupongo que la gente normal tenga que saber esas cosas. Así que no me lo tomo como algo personal”, mencionó.

El jurado obligó a Heard a indemnizar a su expareja con 10,35 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras que Depp tendrá que abonar a la actriz dos millones de dólares por el mismo concepto.