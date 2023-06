Actores de doblaje se alzan contra la inteligencia artificial

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La irrupción de la inteligencia artificial (IA) generativa, capaz de crear voces sintéticas apenas diferentes de las humanas, amenaza con desplazar a locutores, actores de doblaje y narradores de audiolibros que, irónicamente, alimentan día a día esa tecnología que podría arrebatarles su sustento.

“Estamos peleando contra un monstruo muy grande”, dice el actor de doblaje y locutor Mario Filio, cuya creatividad quedó inmortalizada en la banda sonora de la película animada “Madagascar”, con su pegajoso estribillo “¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote!”.

El verso original y título de la canción era I Like to Move It. Pero Filio, que dobló al español latino la voz del fiestero lemur Rey Julien, y la encargada musical del film idearon la adaptación, que se convirtió en un hit.