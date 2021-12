Madre de Christian Nodal se decepciona porque su hijo se tatúa: “Me duele su cambio"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Mientras que el cantante mexicano Christian Nodal luce seis tatuajes en su rostro, su madre Silvia Cristy Nodal no está contenta y, entre broma y verdades, confesó "se los voy a robar".



“Claro que me duele su cambio, pero como madre, más me dolería darle la espalda por ser quien es él”, dijo la mamá del prometido de Belinda.



Según medios de México, la familia de los Nodal profesan la religión cristiana y no se permiten este tipo de expresiones.



“No te preocupes, mañana se los voy a borrar”, ironizó Silvia Cristy Nodal al ser cuestionada por la tinta en la piel de su hijo.



La polémica inició desde que el mexicano además de ponerse la palabra “Forajido” en su rostro también se dibujó un costal con el signo de dinero, una herradura y una cruz. Hace poco también se escribió la frase “Utopía” haciendo referencia al disco más popular de su futura esposa, un corazón, una flor de lis y unos engranes.