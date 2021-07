Insultos y comentarios ofensivos: Lo que hizo J Balvin para que las redes explotaran en su contra

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- J Balvin recibió muchos insultos y comentarios ofensivos en las redes sociales luego de sumarse a otros famosos con el hashtag #SOSCuba en apoyo a los cubanos que protestaron el fin de semana contra el gobierno de la isla.

El cantante colombiano, que acaba de ser papá por primera vez junto a la modelo Valentina Ferrer, rápidamente acaparó la atención tras su posteo.

El mensaje del reguetonero indignó a sus compatriotas colombianos, quienes empezaron a cuestionarle dónde estuvo él ante las recientes manifestaciones multitudinarias contra el gobierno de su país en las que hubo heridos y muertos debido a la violencia policial.





"Ya sabemos que su dolor y empatía es selectiva. Para otros países sí, pero para Colombia nunca. Y después termina abanderándose de Colombia y gritando a los cuatro vientos que es colombiano. Ja! Pena es lo que da…", manifestó un internauta en sus redes, mientras que otros le dedicaban además fuertes insultos.

"Hijo de pu-, pa Colombia se hizo el ciego", decía uno de los comentarios con más me gusta de su feed en la famosa red.



"Lo que pasa en Cuba no puede compararse con Colombia. La dictadura cubana es real, la única que se acerca en América es la de Venezuela y la de Nicaragua. Llega el fin de la dictadura, Cuba exige libertad, el mundo está en la obligación de no dejar sola a Cuba", comentó alguien más en defensa del internacionalmente famoso músico.

