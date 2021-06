Actor Héctor Parra seguirá recluido por confuso caso de abuso sexual contra su hija

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El futuro para el actor Héctor Parra aún es incierto. Tras casi 10 días de estar recluido por el presunto abuso sexual contra su hija menor, un juez ha determinado extender su estadía en prisión por un mes más.



Parra fue capturado el pasado 15 de junio, luego de que su hija Alexa y su expareja, Ginny Hofman lo denunciaran por supuestamente haber abusado de Alexa desde los seis años, pero fue hasta hace unos meses cuando se procedió legalmente.



Los abogados de Parra informaron este jueves que intentarán revocar la determinación del juez de llevarlo a proceso, pues afirman que se encontraron irregularidades que no fueron valoradas por el juzgado cuando se emitió el fallo en la audiencia.

"Lo único que considera es la apariencia del hecho delictivo, pero le da preferencia al dictamen particular y las entrevistas que rindieron los testigos, sin embargo de las entrevistas se advierte que a ninguna le consto ver los hechos que se denunciaron y el dictamen carece de valor, tienen mayor preferencia los dictámenes de la Fiscalía, que en este caso son tres", detalló Juan Manuel Perdomo, defensor del artista.



En resumen, la defensa del actor de "Un poquito tuyo" realizó dos peticiones: la primera es que un magistrado ordene al juez revocar la detención de Parra y se otorgue su liberación inmediata y la segunda es que se vuelvan a valorar las pruebas para evitar vicios en el caso.

Versiones encontradas

Mientras, Alexa, quien hoy es mayor de edad, asegura que esa es su verdad y la defenderá a toda costa, Daniela, la hija mayor de Héctor defiende con uñas y dientes a su progenitor y afirma que Alexa estaría siendo manipulada por su madre.



Por otra parte, un hecho que ha aumentado la polémica en el caso es que las presuntas víctimas están siendo apoyadas por Sergio Mayer, ex actor y actual diputado federal.



El abogado de Héctor Parra aseguró que también pretenden denunciar a Mayer, pues no les parece justo que un funcionario demuestre tanto interés en inmiscuirse en un caso en particular y lo acusan de poder estar realizando tráfico de influencias.



"El legislador comentó que no tiene nada que ver, sin embargo es muy claro… el señor es diputado federal, no tiene nada que hacer en la fiscalía entonces todas esas irregularidades se pueden presumir en el camino a la denuncia correspondiente por tráfico de influencias", señaló el togado.

