"Esto no es un chiste": Sebastián Yatra confiesa que tuvo covid y envía mensaje a los incrédulos

El cantante colombiano enfatizó en decir que el virus de la covid-19 no es un chiste y aunque ya existe vacuna, las personas no deben relajar las medidas de bioseguridad. FOTO: AP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sebastián Yatra se une a la larga lista de famosos que han tenido que librar la batalla contra la covid-19, así lo dio a conocer el cantante cuando admitió que dio positivo al virus.

La pandemia que ha azotado al mundo hace poco más de un año no se detiene ante razas, género o estatus social. Por tal razón, el artista colombiano decidió compartir un mensaje de reflexión dirigido a aquellos que todavía no toman en serio la enfermedad.

En entrevista con Infobae México, Yatra compartió algunos detalles de su padecimiento y reconoció que -en cierto momento- creyó que nunca se iba a contagiar.

"A mí en lo personal, yo juraba que yo era invencible contra el covid. Porque pasó un año y nunca lo tuve y me terminó dando. Nunca había dicho que me dio covid en algún momento, pero me dio. Y a todos nos puede dar y a alguna gente le afecta y le pega muy duro”, contó.



Seguidamente, el joven famoso relató que varias de sus amistades han tenido covid-19 y que la situación realmente le está preocupando. "Yo he tenido personas cercanas en los últimos meses en el hospital y ando con ese miedo. Por ejemplo en Medellín, amigos cercanos, gente que trabaja conmigo. Que uno dice ‘realmente les puede pasar algo grave’, y uno como que se da cuenta que esto no es un chiste”, apuntó Yatra.

Mensaje

El cantante también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todas las personas y sugerirles no descuidar las medidas de bioseguridad, enfatizando que la enfermedad no es un juego.

"Entonces no lo veamos como un chiste. Sigámonos cuidando: evitemos lugares cerrados, sigamos con la mascarilla. Estamos mucho más cerca del final de todo esto, pero no nos relajemos”, aconsejó el artista.

Y finalmente se refirió a la gente incrédula o relajada que no acatan las normas sanitarias, pensando que jamás darán positivo al contagio del virus. "Ya se empieza a ver una luz, pero yo les diría a todos los jóvenes que nos sigamos cuidando. Especialmente si no se han vacunado. Seguirse cuidando un montón, y hasta si están vacunados cuidarse. Porque no es que a uno no le pueda dar el virus”, señaló a Infobae México.

