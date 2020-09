Netflix estrena “The Devil All the Time”   

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Una religión de creencias extremas, maldiciones, destinos inmutables y de "ausencia de Dios". Es lo que retrata el cineasta latino Antonio Campos en "The Devil All The Time", “El Diablo a Todas Horas”, inquietante cinta que se estrenó este miércoles en Netflix con un espléndido reparto liderado por Robert Pattinson y Tom Holland.

"Esta película se fija realmente en un tipo específico de creyente, en uno que lo lleva al extremo. Y mirando al extremo vez el peligro de la religión. Esta cinta saca la presencia de Dios de este mundo y explora la ausencia de Dios, lo que sucede cuando la gente está desesperada por conectar con Dios y él no está ahí, él no responde", argumentó Campos.

Cabe destacar que, Antonio Campos escribió el guión junto a su hermano Paulo mientras que Sofía Subercaseaux, esposa del director, se encargó del montaje de la película.

LEA: Encuentran novela inédita de Mario Benedetti escrita en la década de los 90

El film está basado en la novela homónima de Donald Ray Pollock.

"Mis dos géneros favoritos son el gótico sureño y el criminal duro. Y vi que este libro era el híbrido perfecto de esos dos géneros", añadió el cineasta latino.

Según críticos esta película es una de las cartas fuertes de este 2020 que nos tenía en preparación Netflix y que hoy por fin nos ha dejado ver por completo luego de haber lanzado el teaser hace unas semanas.

The Devil All the Time se suma a la lista de estrenos cinematográficos que la plataforma de streaming tiene previstos para las próximas semanas, al demorarse la apertura de las salas en los Estados Unidos, entre ellos: I'm Thinking of Ending Things, de Charlie Kaufman, y The Trial of the Chicago 7, de Aaron Sorkin.

ENTÉRESE: Kim Kardashian y otros famosos boicotean Instagram para combatir desinformación

Sinopsis

"The Devil All the Time" parte del regreso a casa de un veterano de guerra tras una experiencia espeluznante en el frente de batalla, pero a partir de este episodio se hilan varias tramas que tienen como nexo común la religión, la violencia, la venganza o la familia.

"The Devil All the Time" centra su historia a mediados del siglo XX, sus reflexiones sobre la religión pueden sonar actuales aunque con matices, dijo Campos.

La cinta cuenta con gran reparto entre los cuales sobresalen: Robert Pattinson, Tom Holland, Riley Keough, Jason Clarke, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Haley Bennett o Eliza Scanlen.

Anécdota

Originalmente el papel de sheriff iba a ser para Chris Evans, que incluso había aceptado participar en la película. Sin embargo, por problemas de agenda tuvo que abandonar el proyecto y fue Sebastian Stan, su compañero en Capitán América, quien recogió el testigo.

VEA: Claves: ¿Qué originó la polémica que rodea la nueva versión de Mulán?