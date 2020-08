¿Christian Nodal ya le compró una casa a Belinda?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Todo parece indicar que Christian Nodal y Belinda van muy en serio, pues según revela la presentadora mexicana Martha Figueroa el cantante ya le habría comprado una vivienda a su novia.

"Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano... y le compró una casa", dijo en su programa 'Con permiso'.

En otros medios mexicanos únicamente trasciende que Nodal compró una casa y la puso a disposición de la española para decorarla y hacer lo que quiera con ella.

VEA: Así es Cristy, la guapa madre de Christian Nodal

Cuestionan veracidad del romance

Nodal y Belinda son la pareja del momento, sin embargo, muchos han cuestionado la veracidad del romance, pues aseguran que todo se trata de una estrategia publicitaria para elevar las audiencias en el programa La Voz México.

"Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada”, dijo Figueroa.

La relación entre los jóvenes tiene poco más de un mes, pero ambos lucen muy enamorados y lo gritan a los cuatro vientos en las redes sociales.