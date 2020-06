Voz de Aretha Franklin se alza en canción sobre raza y fe

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Una versión inédita en solitario de la poderosa colaboración de Aretha Franklin con Mary J. Blige sobre fe y raza, “Never Gonna Break My Faith”, ha sido lanzada en el mismo día que se conmemora la emancipación de los esclavos en Estados Unidos.



RCA Records de Sony Music, RCA Inspiration y Legacy Recordings lanzaron la canción el viernes, la fecha del Juneteenth, el día que en 1865 fueron liberados todos los esclavos del país.



“Never Gonna Break My Faith” resuena hoy, con letras como: “Le puedes mentir a un niño sonriendo/Dime que el color no se trata de raza”.

“El mundo es muy diferente ahora, el cambio está en todas partes y cada uno de nosotros, espero, está haciendo todo lo posible para avanzar y hacer el cambio tan positivo como se pueda”, dijo en un comunicado Clive Davis, director creativo de Sony Music, amigo cercano de Franklin y colaborador.



Decenas de artistas han lanzado nuevas canciones para detallar la experiencia negra en medio de las protestas mundiales por las muertes de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y muchas otras personas de color. Algunos artistas han lanzado covers de canciones de protesta o relanzado canciones que resuenan con la actualidad, como “Never Gonna Break My Faith”.



La canción dice: “Señor, me puedes ayudar a comprender/Que cuando alguien le quita la vida a un hombre inocente/Nunca ganan realmente y todo lo que hacen/Es liberar su alma hacia donde se supone que tiene que estar”.



Al calificar la actuación de Franklin como “electrizante”, Davis dijo que las letras y la relevancia del tema “tocarán cada fibra de tu cuerpo”.

“Todos deberían escuchar esta canción”, dijo Davis. “Se merece ser un himno”.



“Never Gonna Break My Faith” ganó el premio a mejor interpretación gospel en la 50ª entrega de los Grammy en 2008, otorgándole a Franklin su 18º y último Grammy. La cantante falleció en 2018 a los 76 años.



La canción estaba originalmente incluida en la película “Bobby”, sobre el asesinato del senador estadounidense Robert F. Kennedy en 1968, e incluye las voces de The Boys Choir of Harlem.



“Esta versión en solitario ha estado en mi computadora por años, y cuando escuché que Clive estaba haciendo una película sobre la vida de Aretha, le envié esta versión. El mundo no había escuchado la interpretación completa de ella y realmente necesitaba ser escuchada”, dijo el cantante galardonado con el Grammy Bryan Adams, quien coescribió la canción, en un comunicado. “Estoy muy complacido de que sea lanzada, el mundo necesita esto en este momento”.