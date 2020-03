Camila Sodi, sobrina de Thalía, tiene coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Camila Sodi y su hija Fiona, de 9 años de edad, tiene coronavirus, así lo confirmaron las pruebas.

Fue a través de Instagram que la sobrina de Thalía informó a sus seguidores sobre su padecimiento. “Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva lo cual significa que yo también estoy positiva”.

La actriz de “Luis Miguel La Serie” y "Rubí" confesó que dio a conocer su condición para generar conciencia y propagar un mensaje de prevención entre la población.

“Por favor, a los programas de chismes, no nos interesa qué famosos tienen coronavirus y cuáles no, la única razón por la cuál les estoy contando esto es porque entre nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar tips. No todos tenemos los síntomas iguales”, explicó.

La guapa exnovia del futbolista de Chicharito recomendó que los paciente menos graves se traten en casa: “Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua. Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”.

Aunque sus fans se alarmaron por su revelación, Camila dijo sentirse con buen ánimo y una actitud positiva gracias a los ejercicios moderados que realiza en casa.