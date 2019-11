Shawn Mendes, Billie Eilish y Taylor Swift, grandes ganadores de los MTV EMA  

SEVILLA, ESPAÑA.-Shawn Mendes fue nombrado este domingo mejor cantante del año y Billie Eilish, mejor artista revelación e intérprete de la mejor canción por Bad Guy durante los MTV European Music Awards celebrados en Sevilla, en los que también triunfaron Taylor Swift, Rosalía y Lola Índigo.



Sin embargo Ariana Grande, que acumulaba el mayor número de nominaciones, se fue con las manos vacías.



"¡Os agradezco mucho este premio a la mejor canción! ¡os adoro!", exclamó la estadounidense Billie Eilish en un video transmitido durante la ceremonia en esta ciudad del sur de España.



Con "Bad Guy", la artista de 17 años se convirtió en agosto en la primera nativa de la década 2000 en alcanzar la cima de la lista Billboard 100 en Estados Unidos, destronando el tema "Old Town Road" del rapero Lil Nas X.

Aparte de la música, Billie Eilish es conocida por sus preocupaciones medioambientales y no ha dudado en llamar recientemente a sus millones de fans a participar en las manifestaciones por el clima de finales de septiembre en todo el mundo.



El canadiense Shawn Mendes fue designado mejor artista y Taylor Swift, mejor artista estadounidense y mejor videoclip por "Me!".



La mejor colaboración fue para "Con Altura" de Rosalía y J Balvin y la cantante Lola Índigo fue elegida mejor artista española.



La gran favorita, la estadounidense Ariana Grande, nominada en siete categorías, se quedó sin recompensa. Lo que no impidió que el palmarés estuviera dominado por las mujeres, con nueve de los 15 premios principales.



Antes de la ceremonia, el futbolista Christiano Ronaldo desfiló por sorpresa por la alfombra roja con su pareja Georgina Rodríguez.



Creados en 1994, los MTV European Music Awards son uno de los dos eventos principales organizados por la cadena, junto con los Video Music Awards, que se celebran cada año en Estados Unidos desde 1984.

