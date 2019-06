Tristan Thompson amenazó con quitarse la vida tras escándalo con Jordyn Woods

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Después de casi siete meses del escándalo de la infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian, han salido a la luz nuevos datos sobre la reacción del jugador.



Durante el último episodio del programa "Kepping Up with the Kardashians", Khloé aseguró que el jugador de los Cavaliers amenazó con quitarse la vida por el remordimiento que sintió después de que se destapara el engaño.



Una vez que la tercera en discordia, Jordyn Woods, confesó que ella sí había tenido una relación con Tristan, Khloé fue clara y dijo que no quería saber nada del jugador.

Khloé dijo que Thompson le escribió un mensaje de texto en el que le decía que "ya sabía qué estaba pasando y no podía hacer nada más que confirmármelo. No puedo parar de pensar en tí y en el problema que he provocado. Pienso en quitarme la vida todo el tiempo".



Las palabras preocuparon a la hermana del clan de las Kardashian, por lo que envío a sus amigos a verificar el estado de salud de Tristan.



Hasta la fecha, Khloé no ha regresado con el jugador de basketball, pero pasa pendiente del padre de su pequeña True.

