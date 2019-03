Está en manos de Angélica Rivera regresar a la TV, según productores de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El ya confirmado regreso de la actriz Angélica Rivera a las telenovelas ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.



Algunos productores de la televisión mexicana no se han quedado atrás y han opinado sobre esta situación que mantiene emocionados a los fans de "La Gaviota".



"Está en las manos de ella el regresar a la pantalla chica", es lo que aseguran varios productores de Televisa.



Tal es el caso de José Alberto Castro, exesposo de Rivera y padre de sus tres hijas, quien comentó "yo creo que es muy temprano para generar una opinión, creo que ella debe tomar tiempo y distancia".



Por su parte, Salvador Mejía, otro reconocido productor dijo: "Al final del día es una actriz, una gran madre y me consta, pues la conozco desde hace años. El público tendrá la última palabra, ella talento tiene y lo ha demostrado".



La famosa productora Carla Estrada, quien no ha tenido la oportunidad de tener a la ex primera dama de México como protagonista en sus proyectos expresó: "no he platicado con ella sobre eso, pero su esencia es ser actriz, si quiere regresar es lo más justo, que haga lo que ella quiera".



Angélica Rivera confirmó que estará de regreso en la televisión sin dar más detalles, sin embargo, en las últimas semanas trascendió que retornará a las telenovelas como una de las villanas más emblemáticas de la pantalla chica. Catalina Creel de "Cuna de Lobos"